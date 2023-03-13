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Сегодня, 21:00

«Манчестер Юнайтед» не будет обжаловать дисквалификацию Каземиро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» не будет обжаловать дисквалификацию полузащитника команды Каземиро.

«Манчестер Юнайтед» решил не подавать апелляцию на красную карточку Каземиро в матче с «Саутгемптоном» (0:0). Наказанием является дисквалификация на четыре игры, потому что бразилец был также удален в домашней победе над «Кристал Пэлас», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

31-летний футболист пропустит игру с «Фулхэмом» в Кубке Англии и матчи против «Ньюкасла», «Брентфорда» и «Эвертона» в АПЛ.

Каземиро стал первым игроком «МЮ» с сезона-2013/14, который получил две красные карточки за сезон в АПЛ. Тогда два удаления в течение сезона заработал Неманья Видич.

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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