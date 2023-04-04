Луис Энрике хочет возглавить клуб АПЛ

Испанский тренер Луис Энрике хочет возглавить клуб АПЛ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 52-летний специалист готов согласиться только на долгосрочный проект с четким планом/идеей. Он хочет скорее вернуться к тренерской деятельности.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает кандидатуру Энрике в качестве альтернативы Юлиану Нагельсманну.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».