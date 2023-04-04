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Сегодня, 09:42

Луис Энрике хочет возглавить клуб АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский тренер Луис Энрике хочет возглавить клуб АПЛ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 52-летний специалист готов согласиться только на долгосрочный проект с четким планом/идеей. Он хочет скорее вернуться к тренерской деятельности.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает кандидатуру Энрике в качестве альтернативы Юлиану Нагельсманну.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
Луис Энрике
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