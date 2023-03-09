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Сегодня, 17:51

Луис Энрике может сменить Конте в «Тоттенхэме»

Виктория Кравченко
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«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Луиса Энрике на замену Антонио Конте на посту главного тренера, сообщает The Athletic.

По данным источника, в скором времени специалиста могу уволить, а Энрике — один из претендентов на пост главного тренера. Среди кандидатов также Оливер Гласнер («Айнтрахт»), Рубен Аморим («Спортинг») и Лучано Спаллетти («Наполи»).

Также в «Тоттенхэм» может вернуться Маурисио Почеттино.

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с 2021 года. В этом сезоне команда занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ (45 очков).

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
Луис Энрике
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