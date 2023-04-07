Лукаку готов играть в «Челси» при Антонио Конте

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку готов вернуться в «Челси» в конце сезона, но при условии, что клуб будет возглавлять Антонио Конте.

Сообщалось, что лондонцы хотят пригласить специалиста на пост главного тренера после ухода Грэма Поттера. На данный момент команду тренирует Фрэнк Лэмпард.

Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года бельгиец перешел в лондонский клуб за 113 миллионов евро, но не смог оправдать ожидания в первом сезоне. Футболист играл под руководством Конте в «Интере».