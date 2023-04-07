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Сегодня, 20:14

Эллардайс может возглавить «Лестер» до конца сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сэм Эллардайс попал в число претендентов на пост главного тренера «Лестера», сообщает Football Insider.

По информации источника, 68-летний англичанин может возглавить команду до конца сезона. Его кандидатуру поддерживает глава отдела кадров «лис» Мартин Гловер, который ранее работал с Эллардайсом в нескольких английских клубах.

Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», который он тренировал с 2020 по 2021 годы. До этого он возглавлял «Эвертон», «Кристал Пэлас», сборную Англии, «Сандерленд», «Вест Хэм», «Блэкберн», «Ньюкасл» и «Болтон».

Футбол
ФК Лестер
Сэм Эллардайс
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