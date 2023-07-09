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Сегодня, 16:09

Лукаку готов на большое сокращение зарплаты ради перехода в «Интер»

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы перейти из «Челси» в «Интер», сообщает The Telegraph.

По данным источника, оклад футболиста может уменьшиться до 1,17 миллиона евро в год. Миланцы готовы приобрести игрока за 40,95 миллиона евро. «Челси» ждет предложений от клубов из Саудовской Аравии.

Сообщалось, что 30-летним футболистом также интересуется «Ювентус».

В сезоне-2022/23 Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». Он провел 37 матчей, забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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