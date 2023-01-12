Лукас Моура покинет «Тоттенхэм» свободным агентом

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура покинет команду по окончании сезона-2022/23, сообщает The Telegraph.

По информации издания, руководство «шпор» не планирует продлевать контракт с бразильским форвардом. Все идет к тому, что игрок уйдет из команды летом на правах свободного агента.

30-летний нападающий выступает за «Тоттенхэм» с 2018 года, его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за команду 11 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро