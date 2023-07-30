Шоу: «Странно видеть Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о переходе хавбека Мейсона Маунта в команду «красных дьяволов».

«Честно говоря, довольно странно видеть Маунта в «Манчестер Юнайтед», но я очень рад, что он теперь с нами. Новички продолжают знакомиться с командой и персоналом. Этот процесс протекает гораздо быстрее, когда команда проводит матчи, чем во время тренировок», — цитирует Mirror Шоу.

24-летний футболист подписал с «МЮ» контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Маунт — воспитанник «Челси», за который он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.