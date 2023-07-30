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Сегодня, 19:47

«Челси» согласовал трансфер защитника «Монако» Дисаси

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Челси» договорился о покупке защитника «Монако» Акселя Дисаси, сообщает Sky Sports.

По данным источника, сумма трансфера составит около 45 миллионов евро.

«Монако» согласен отпустить 25-летнего француза сразу после того, как найдет ему замену. В ближайшее время монегаски должны объявить о подписании Мохаммеда Салису из «Саутгемптона», после этого Дисаси должен будет отправиться в «Челси».

Дисаси выступает за «Монако» с августа 2020 года, он забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 129 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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