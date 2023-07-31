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Ковачич: «Гвардиол может стать в «Манчестер Сити» лучшей версией себя»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич поделился мнением о возможном трансфере защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

«Он готов к переходу в «Ман Сити». Он может приехать сюда, учиться и стать лучшей версией себя. Я бы этого хотел. Я хороший друг Йошко, было бы неплохо, если бы рядом со мной был хорват», — приводит слова Ковачича журналист Джек Гуган.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. 21-летний хорват забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 87 матчах за немецкий клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.

Йошко Гвардиол, Килиан Мбаппе. АПЛ, трансферы: одноклубник Головина близок к переходу в «Челси», «Ливерпуль» хочет Мбаппе

Матео Ковачич
ФК Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
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