«Манчестер Сити» переиграл «Арсенал» в Кубке Англии

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

В первом тайме голов забито не было. Единственный мяч во второй половине забил защитник Натан Аке с передачи полузащитника Джека Грилиша.

Команда Хосепа Гвардиолы вышла в 1/8 финала турнира. Следующий соперник станет известен после жеребьевки. Действующим победителем Кубка Англии является «Ливерпуль».

В чемпионате Англии «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, опережая идующий вторым «Манчестер Сити» на 5 очков.