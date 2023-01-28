«Манчестер Сити» переиграл «Арсенал» в Кубке Англии

Сегодня, 00:56
«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.
В первом тайме голов забито не было. Единственный мяч во второй половине забил защитник Натан Аке с передачи полузащитника Джека Грилиша.
Команда Хосепа Гвардиолы вышла в 1/8 финала турнира. Следующий соперник станет известен после жеребьевки. Действующим победителем Кубка Англии является «Ливерпуль».
В чемпионате Англии «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, опережая идующий вторым «Манчестер Сити» на 5 очков.
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