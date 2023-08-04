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Сегодня, 09:52

«Манчестер Сити» хочет предложить Уокеру новый контракт

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может остаться в команде, сообщает Bayern & Germany.

По данным источника, руководство клуба предложит игроку новый контракт. Таким образом руководство пытается отговорить Уокера от ухода. В защитнике заинтересована «Бавария».

Защитник играет в «Сити» с 2017 года. С командой он 5 раз выиграл чемпионат Англии, 2 раза — Кубок и Суперкубок страны, 4 раза — Кубок лиги и один раз Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне Уокер провел 39 матчей за «Сити» во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

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Кайл Уокер
ФК Манчестер Сити
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