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Сегодня, 20:01

«Манчестер Сити» интересуется 18-летним форвардом «Брайтона» Фергюсоном

Виталий Косик
Корреспондент
Эван Фергюсон.
Фото Reuters
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Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По информации издания, имя 18-летнего футболиста часто упоминается в руководстве «горожан». Он является основным кандидатом на позицию форварда, если команду решит покинуть Эрлинг Холанн.

Действующий контракт Фергюсона с «чайками» рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне ирландский нападающий сыграл 32 матча за «Брайтон», забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро.

Эрлин Холанн
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ФК Манчестер Сити
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