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Сегодня, 08:42

«Бавария» планирует на этой неделе закрыть сделку по Кейну

Виталий Косик
Корреспондент
Гарри Кейн.
Фото Reuters
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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн близок к переходу в «Баварию», сообщает The Times.

По информации издания, немецкий клуб предложил «шпорам» 100 миллионов евро за 30-летнего форварда. Мюнхенцы хотят закрыть сделку по англичанину на этой неделе.

Сообщается, что лондонский клуб намерен выручить за своего игрока не менее 120 миллионов.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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