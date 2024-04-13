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Сегодня, 18:59

«Манчестер Сити» разгромил «Лутон»

Руслан Минаев
Игроки «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» дома обыграл «Лутон» в матче 33-го тура АПЛ — 5:1.

У хозяев голы забивали Матео Ковачич, Жереми Доку, Йошко Гвардиол и Эрлин Холанн, автогол на счету Дайки Хасиока. У гостей в концовке матча отличился Росс Баркли.

«Манчестер Сити» выиграл третий матч в АПЛ подряд. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 73 очка и возглавила таблицу АПЛ. У «Арсенала» (71) и «Ливерпуля» (71) остается один матч в запасе.

«Лутон» с 25 очками — на 18-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
13 апр, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:1
Лутон Таун

«Брентфорд» дома был сильнее «Шеффилд Юнайтед» — 2:0. «Брайтон» в гостях сыграл вничью с «Бернли» — 1:1. «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» поделили очки — 2:2.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
13 апр, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:0
Шеффилд Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
13 апр, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
1:1
Брайтон
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
13 апр, 17:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:2
Вулверхэмптон
Лутон Таун
ФК Бернли
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
ФК Шеффилд Юнайтед
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