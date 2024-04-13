«Манчестер Сити» разгромил «Лутон»

«Манчестер Сити» дома обыграл «Лутон» в матче 33-го тура АПЛ — 5:1.

У хозяев голы забивали Матео Ковачич, Жереми Доку, Йошко Гвардиол и Эрлин Холанн, автогол на счету Дайки Хасиока. У гостей в концовке матча отличился Росс Баркли.

«Манчестер Сити» выиграл третий матч в АПЛ подряд. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 73 очка и возглавила таблицу АПЛ. У «Арсенала» (71) и «Ливерпуля» (71) остается один матч в запасе.

«Лутон» с 25 очками — на 18-й строчке.

«Брентфорд» дома был сильнее «Шеффилд Юнайтед» — 2:0. «Брайтон» в гостях сыграл вничью с «Бернли» — 1:1. «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» поделили очки — 2:2.