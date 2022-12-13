«Манчестер Сити» предложил 110 миллионов евро за Гвардиола. Пеп общался с защитником «Лейпцига»

«Манчестер Сити» предлагает 110 миллионов евро за защитника «Лейпцига» Гвардиола

«Манчестер Сити» всерьез настроен подписать защитника «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

По данным Foot Mercato, «горожане» предложили немецкому клубу 110 миллионов евро с учетом бонусов за 20-летнего хорвата. Также «Лейпциг» может рассчитывать на 20 процентов от перепродажи игрока.

Сообщается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола уже общался с игроком.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиола провел за немецкий клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.