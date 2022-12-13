Российский бизнесмен Максим Демин продал английский клуб «Борнмут» американской компании

77-летний американский миллиардер Билл Фоули договорился о покупке клуба АПЛ — «Борнмута», сообщает пресс-служба команды АПЛ. Он приобрел клуб у российского бизнесмена Максима Демина.

Сделка ратифицирована английской премьер-лигой. 50,1% акций клуба теперь принадлежат американской компании Cannae Holdings Inc.

Президент Билл Фоули также является владельцем клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Также сообщается, что миноритарными владельцами «Борнмута» стали, в частности, голливудский актер, режиссер и продюсер Майкл Б. Джордан и продюсер Нулла Саркер.

Демин стал акционером «Борнмута» в 2011 году (в 2013-м — владельцем 100% акций). Ранее сообщалось, что он инвестировал в клуб 60 миллионов фунтов стерлингов за последние два года.