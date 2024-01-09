«Манчестер Сити»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Манчестер Сити» в январе проведет матч на выезде в рамках 21 тура и домашнюю встречу 22 тура английской премьер-лиги, а также одну игру в Кубке Англии. «СЭ» публикует расписание игр команды Хосепа Гвардиолы на январь. Время начала — московское.

Расписание «Манчестер Сити» на январь 2024:

13 января. 20.30. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» (АПЛ)

27 января. 18.00. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (Кубок Англии)

31 января. 22.30. «Манчестер Сити» — «Бернли» (АПЛ)

В России официальной трансляции чемпионата Англии и Кубка страны нет. Смотреть бесплатно в прямом эфире игры можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Полный календарь и результаты игр «Манчестер Сити» в актуальном виде на сезон-2023/24 доступны на странице команды на сайте «СЭ».