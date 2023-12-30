«Челси» обыграл «Лутон» благодаря дублю Палмера

«Челси» на выезде победил «Лутон» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 3:2.

У гостей дубль оформил Колу Палмер и еще один гол забил Чуквунонсо Мадуэке. За команду хозяев забитыми мячами отметились Росс Баркли и Элайджа Адебайо. Первый гол Адебайо на 74-й минуте встречи не был засчитан из-за офсайда.

«Челси» с 28 очками располагается на 10-й позиции в турнирной таблице АПЛ. У «Лутона» 15 баллов и 18-я позиция.

В следующем туре «Челси» сыграет против «Фулхэма», а «Лутон» — против «Бернли».