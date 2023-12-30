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Сегодня, 17:29

«Челси» обыграл «Лутон» благодаря дублю Палмера

Алина Савинова
Игроки «Челси» и «Лутона».
Фото Reuters
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«Челси» на выезде победил «Лутон» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 3:2.

У гостей дубль оформил Колу Палмер и еще один гол забил Чуквунонсо Мадуэке. За команду хозяев забитыми мячами отметились Росс Баркли и Элайджа Адебайо. Первый гол Адебайо на 74-й минуте встречи не был засчитан из-за офсайда.

«Челси» с 28 очками располагается на 10-й позиции в турнирной таблице АПЛ. У «Лутона» 15 баллов и 18-я позиция.

В следующем туре «Челси» сыграет против «Фулхэма», а «Лутон» — против «Бернли».

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 15:30. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
2:3
Челси
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Челси
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