«Манчестер Сити» сообщил Ляпорту, что готов отпустить его при наличии предложений

«Манчестер Сити» готов отпустить защитника Эмерика Ляпорта летом, если он решит покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

В этом сезоне Ляпорт выпал из основного состава «горожан» и провел всего семь матчей в АПЛ за команду Хосепа Гвардиолы. Источник сообщает, что защитник разочарован своей второстепенной ролью. Клуб в свою очередь перестал удерживать любых футболистов, недовольных своим игровым временем.

Перешедший летом из дортмундской «Боруссии» защитник Мануэль Аканджи стал серьезной причиной того, что Ляпорт провел большую часть сезона на скамейке запасных.

Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 30 миллионов евро. Контракт 28-летнего испанца с «Сити» действует до 30 июня 2025 года.