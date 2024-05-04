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Сегодня, 18:00

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон» в 36-м туре АПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters
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4 мая «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча на стадионе «Этихад» начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» пройдет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события (голы, замены, карточки) противостояния 36-го тура АПЛ.

«Ман Сити» с главным тренером Хосепом Гвардиолой занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 79 баллами. «Вулверхэмптон» идет 11-м с 46 очками в АПЛ.

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Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
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