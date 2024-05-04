Сака — первый игрок с сезона-2019/20, который забил за «Арсенал» 20 голов за сезон

Вингер «Арсенала» Букайо Сака отметился забитым мячом в игре 36-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0).

Этот гол стал для 22-летнего футболиста 20-м за лондонскую команду в текущем сезоне. Сака — первый игрок с сезона-2019/20, который забил 20 голов за «Арсенал» за сезон во всех турнирах. Последний раз это удалось Пьеру-Эмерику Обамеянгу (29 голов в 28-м розыгрыше АПЛ).

Также Сака стал первым за 12 лет англичанином, сумевшим сделать это. В 2012 году отметку в 20 голов преодолел его соотечественник Тео Уолкотт (21 мяч).