Сегодня, 09:23
«Манчестер Юнайтед» готов предложить за вратаря «Интера» Андре Онана до 50 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.
Голкипер нравится главному тренеру «манкунианцев» Эрику тен Хагу еще со времен работы в «Аяксе». «Интер» готов рассмотреть предложения, которые начинаются от 60 миллионов евро.
Для самого 27-летнего камерунца «МЮ» подготовил контракт до 2028 года с зарплатой 6 миллионов евро за сезон.
В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.