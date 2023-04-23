«Манчестер Юнайтед» готов продать Мактоминея и Ван-Биссаку

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и полузащитник Скотт Мактоминей покинут команду в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации издания, продажу Ван-Биссаки одобрил лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей и отдал один голевой пас. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.

26-летний хавбек сыграл за «МЮ» 35 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.