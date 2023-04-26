«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от 15 игроков в летнее трансферное окно

Как сообщает английская газета The Guardian, «Манчестер Юнайтед» готовит масштабную чистку состава в летнее трансферное окно. В настоящее время в составе команды находится 32 игрока, что делает их одним из клубов с самым большим составом в чемпионате Англии (только у «Ноттингем Форест» их больше — 35). В клубе хотят избавиться как минимум от 15 человек.

По данным источника, в список входят следующие футболисты: Джейдон Санчо, Антони Марсьяль, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей, Фред, Донни ван де Бек, Энтони Эланга, Дин Хендерсон и Брэндон Уильямс. Кроме того, вероятно, нет будущего в составе «красных дьяволов» для Алекса Теллеса, Ганнибала Мейбри, Эрика Байи (все в аренде), а также Фила Джонса и Акселя Туанзебе (контракты истекают).

После 30 матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 59-ю очками занимает четвертую строчку.