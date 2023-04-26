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Сегодня, 18:50

Стали известны обязательные условия Нагельсманна для перехода в «Тоттенхэм»

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Экс-главный тренер «Баварии» Томас Тухель выдвинул обязательные условия для перехода в «Тоттенхэм».

По сообщению Independent, и клуб, и тренер очень заинтересованы в переходе и дальнейшей совместной работе. «Шпоры» в ходе переговоров уже успели представить 35-летнему специалисту свои требования по целям и задачам на период работы.

В свою очередь сам Нагельсманн так же выставил требования для лондонского клуба. Он заявил, что готов присоединиться на пост главного тренера только летом, а так же хотел бы иметь влияние над трансферами. Также немцу хотелось бы, чтобы команда вошла в зону Лиги чемпионов в конце этого сезона. Попадание в главный клубный турнир стало бы для него огромной мотивацией для перехода.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юлиан Нагельсманн
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