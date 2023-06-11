«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Пикфорда, даже если Де Хеа останется в команде

«Манчестер Юнайтед» настроен на подписание голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда, сообщает TalkSport.

Ранее сообщалось, что Пикфорд является основным кандидатом на замену Давиду де Хеа, если испанец покинет команду. По информации источника, сейчас манкунианцы рассчитывают подписать 29-летнего вратаря, даже если Де Хеа продлит контракт.

В прошедшем сезоне Пикфорд провел 37 матчей за «Эвертон» в АПЛ, пропустил 60 мячей и 8 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.