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Сегодня, 18:54

Дубль Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»

Иван Шитик
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Маркус Рэшфорд. Еще один гол в активе вингера Джейдона Санчо.

Рэшфорд забил свои 23-й и 24-й голы в сезоне во всех турнирах — это его самый результативный сезон в карьере. С момента окончания ЧМ-2022 у Рэшфорда 16 голов в 17 матчах.

«Ман Юнайтед» набрал 49 очков и остается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 24 очками располагается на 14-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
19 февр, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
Маркус Рэшфорд
ФК Лестер
ФК Манчестер Юнайтед
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