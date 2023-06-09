«Манчестер Юнайтед» может отдать Гринвуда в аренду, среди вариантов — Испания, Италия и Турция

«Манчестер Юнайтед» может отдать вингера Мэйсона Гринвуда в аренду, сообщает Daily Mail.

По данным источника, среди вариантов продолжения карьеры для 21-летнего англичанина, манкунианцы рассматривают клубы Испании, Италии и Турции.

Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что не будет решать вопросы, связанные с будущим игрока.

Гринвуд не выходит на поле с января 2022 года, после того, как его девушка обвинила футболиста в изнасиловании. В феврале этого года с форварда сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» не вернул его в состав, поскольку проводит внутреннее расследование ситуации.

Контракт Гринвуда с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.