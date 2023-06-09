Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:20

«Манчестер Юнайтед» может отдать Гринвуда в аренду, среди вариантов — Испания, Италия и Турция

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» может отдать вингера Мэйсона Гринвуда в аренду, сообщает Daily Mail.

По данным источника, среди вариантов продолжения карьеры для 21-летнего англичанина, манкунианцы рассматривают клубы Испании, Италии и Турции.

Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что не будет решать вопросы, связанные с будущим игрока.

Гринвуд не выходит на поле с января 2022 года, после того, как его девушка обвинила футболиста в изнасиловании. В феврале этого года с форварда сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» не вернул его в состав, поскольку проводит внутреннее расследование ситуации.

Контракт Гринвуда с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.

ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гюндоган находится в списке трансферных целей «ПСЖ», приоритет игрока — «Барселона»

«Манчестер Сити» согласовал контракт с Ковачичем