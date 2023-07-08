Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:18

«Манчестер Юнайтед» намерен летом продать четырех ключевых игроков команды

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» хочет этим летом расстаться с четырьмя ключевыми игроками команды, сообщает Independent.

По данным источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг намерен продать вингера Джейдона Санчо, полузащитников Фреда, Скотта Мактоминея и защитника Харри Магуайра. Этот шаг необходим для того, чтобы освободить место для новых подписании в предстоящее трансферное окно.

23-летний Санчо выступает за «МЮ» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 41 матч за клуб, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.

30-летний Фред в минувшем сезоне сыграл 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Сообщалось, что им интересуется «Реал».

В сезоне-2022/23 26-летний Мактоминей провел за «красных дьяволов» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его хочет подписать «Ньюкасл».

30-летний Магуайр с 2019 года выступает за манкунианцев. В сезоне-2022/23 англичанин сыграл 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Джейдон Санчо
Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «Зенита» перебор вратарей. Место Кержакова под угрозой?
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Найден еще один пропавший при сплаве в Бурятии турист
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деле Алли вернулся к тренировкам с «Эвертоном»