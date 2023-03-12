«Манчестер Юнайтед» не готов покупать Осимхена за 150 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» не собирается идти на требования «Наполи» по покупке форварда Виктора Осимхена, сообщает Calciomercato.

Неаполитанцы требуют за нигерийского нападающего не менее 150 миллионов евро.

По информации издания, «красные дьяволы» готовы отдать за Осимхена не более 100 миллионов.

В текущем сезоне 24-летний нападающий забил 19 голов за 22 матча серии А. Он является лучшим бомбардиром в своей лиге. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.