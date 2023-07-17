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Сегодня, 19:19

«Манчестер Юнайтед» не отпустил Магуайра в «Вест Хэм»

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» не отпустил защитника Харри Магуайра в «Вест Хэм», сообщает The Guardian.

По данным источника, «молотобойцы» считают, что футболист слишком дорогой для покупки. Они предлагали аренду и допускали включение опции выкупа в договор. «МЮ» не устраивает данное предложение. Клуб заинтересован в том, чтобы увеличить трансферный бюджет за счет продажи футболистов.

Действующий контракт Магуайра с «МЮ» рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне защитник сыграл 31 матч за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Харри Магуайр
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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