«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Мактоминея «Вест Хэму» 30 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать «Вест Хэму» полузащитника Скотта Мактоминея, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианский клуб отклонил предложение лондонцев в размере 30 миллионов фунтов (34,8 миллиона евро). Дальше все зависит от захочет ли «Вест Хэм» делать новое предложение по 26-летнему игроку.

Помимо этого, клуб также намерен приобрести у «Манчестер Юнайтед» защитника Харри Магуайра. Переговоры по нему не находятся в продвинутой стадии.

В сезоне-2022/23 Мактоминей провел за «красных дьяволов» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.