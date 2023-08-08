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Сегодня, 08:18

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Мактоминея «Вест Хэму» 30 миллионов фунтов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» отказался продавать «Вест Хэму» полузащитника Скотта Мактоминея, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианский клуб отклонил предложение лондонцев в размере 30 миллионов фунтов (34,8 миллиона евро). Дальше все зависит от захочет ли «Вест Хэм» делать новое предложение по 26-летнему игроку.

Помимо этого, клуб также намерен приобрести у «Манчестер Юнайтед» защитника Харри Магуайра. Переговоры по нему не находятся в продвинутой стадии.

В сезоне-2022/23 Мактоминей провел за «красных дьяволов» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Источник: Фабрицио Романо.
Харри Магуайр
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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