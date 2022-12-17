«Манчестер Юнайтед» пока не рассматривает продление контракта с голкипером Де Хеа

Голкипер Давид Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

В данный момент клуб не рассматривает вариант с активацией пункта об автоматическом продлении контракта с вратарем на один год.

32-летний голкипер выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 23 гола в 20 матчах, отыграв 9 встреч на ноль.

Нынешний контракт де Хеа действует до конца июня 2023 года. Сейчас он зарабатывает 18-20 миллионов евро в год.