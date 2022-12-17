«Манчестер Сити» победил «Жирону» в товарищеском матче

Английский «Манчестер Сити» победил испанскую «Жирону» в товарищеском матче. Клуб из АПЛ выиграл со счетом 2:0.

Голами в первом тайме отметились полузащитник Кевин де Брейне и нападающий Эрлин Холанн.

22 декабря «Сити» в плей-офф Кубка английской лиги сыграет против «Ливерпуля».