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18 мая, 22:31

«Манчестер Юнайтед» предложит улучшенный контракт Лисандро Мартинесу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес может получить новый контракт на улучшенных условиях, утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство манкунианцев уже обсуждает новое соглашение с 25-летним аргентинцем, но официального предложения еще не было.

Мартинес перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года из «Аякса». Защитник провел 45 матчей за команду во всех турнирах, отметившись одним голом. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2027 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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