«Манчестер Юнайтед» предложит улучшенный контракт Лисандро Мартинесу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес может получить новый контракт на улучшенных условиях, утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство манкунианцев уже обсуждает новое соглашение с 25-летним аргентинцем, но официального предложения еще не было.

Мартинес перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года из «Аякса». Защитник провел 45 матчей за команду во всех турнирах, отметившись одним голом. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2027 года.