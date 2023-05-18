«Манчестер Юнайтед» предложит улучшенный контракт Лисандро Мартинесу

18 мая, 22:31
Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес может получить новый контракт на улучшенных условиях, утверждает Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство манкунианцев уже обсуждает новое соглашение с 25-летним аргентинцем, но официального предложения еще не было.
Мартинес перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года из «Аякса». Защитник провел 45 матчей за команду во всех турнирах, отметившись одним голом. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2027 года.