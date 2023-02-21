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Сегодня, 19:24

«Манчестер Юнайтед» провел предварительные переговоры с Рэшфордом о новом контракте

Иван Шитик
Корреспондент
Маркус Рашфорд.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с нападающим Маркуса Рашфорда, сообщает The Athletic.

Ранее клуб воспользовался пунктом в соглашении и продлил действующее соглашение еще на год. Таким образом, срок контракта рассчитан до 2024 года

Однако «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на более длительное сотрудничество. С 25-летним футболистом уже состоялись предварительные переговоры о новом контракте.

Рашфорд в этом сезоне провел 36 матчей и забил 24 гола. Это самый результативный сезон в его карьере.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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