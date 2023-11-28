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Сегодня, 12:19

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение Карло Анчелотти

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на аналогичный пост в английском клубе, сообщает журналистка Аранча Родригес для радио Cope.

По данным источника, «МЮ» уже сделал 64-летнему тренеру предложение.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» хочет продлить контракт с Анчелотти до Рождества. Его действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги-2023/24, набрав 35 очков после 14 туров. «МЮ» находится в АПЛ на шестой строчке с 24 баллами в 13 матчах. Команду с 2022 года возглавляет Эрик тен Хаг.

Карло Анчелотти
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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