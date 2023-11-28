Гвардиола — о травме де Брейне: «Не думаю, что длительный перерыв пойдет ему на пользу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника команды Кевина де Брейне, из-за которой он больше не сыграет в 2023 году.

«Если он сказал, что вернется в январе, значит, это январь. Я бы хотел, чтобы он играл на протяжении всего сезона. Если он говорит так, значит, новый год будет действительно счастливым для всех. Я не думаю, что такой длительный перерыв пойдет ему на пользу. Ему уже не 21 год. К сожалению, его время на исходе. Он травмирован и должен хорошо восстановиться, хорошо подготовиться. Мы не ожидаем, что уже через неделю после реабилитации он будет полностью готов», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

32-летний футболист был травмирован в матче 1-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0). Ранее бельгиец заявил, что вернется в строй в 2024 году.