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Сегодня, 10:24

Гвардиола — о травме де Брейне: «Не думаю, что длительный перерыв пойдет ему на пользу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника команды Кевина де Брейне, из-за которой он больше не сыграет в 2023 году.

«Если он сказал, что вернется в январе, значит, это январь. Я бы хотел, чтобы он играл на протяжении всего сезона. Если он говорит так, значит, новый год будет действительно счастливым для всех. Я не думаю, что такой длительный перерыв пойдет ему на пользу. Ему уже не 21 год. К сожалению, его время на исходе. Он травмирован и должен хорошо восстановиться, хорошо подготовиться. Мы не ожидаем, что уже через неделю после реабилитации он будет полностью готов», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

32-летний футболист был травмирован в матче 1-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0). Ранее бельгиец заявил, что вернется в строй в 2024 году.

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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