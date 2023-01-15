Мартин Эдегор прокомментировал гостевую победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом»

15 января, 22:17
Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, что думает о победе команды над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.
«Это было невероятно. Мы помнили, что произошло здесь в прошлый раз, и хотели сыграть лучше и показать себя с другой стороны. Мы наслаждались игрой», — цитирует слова Эдегора Sky Sports.
«Арсенал» набрал 47 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись на идущего на втором месте «Манчестер Сити» на 8 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования