Мартин Эдегор прокомментировал гостевую победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, что думает о победе команды над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.

«Это было невероятно. Мы помнили, что произошло здесь в прошлый раз, и хотели сыграть лучше и показать себя с другой стороны. Мы наслаждались игрой», — цитирует слова Эдегора Sky Sports.

«Арсенал» набрал 47 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись на идущего на втором месте «Манчестер Сити» на 8 баллов.