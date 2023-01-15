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15 января, 22:17

Мартин Эдегор прокомментировал гостевую победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом»

Виктория Кравченко
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Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, что думает о победе команды над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.

«Это было невероятно. Мы помнили, что произошло здесь в прошлый раз, и хотели сыграть лучше и показать себя с другой стороны. Мы наслаждались игрой», — цитирует слова Эдегора Sky Sports.

«Арсенал» набрал 47 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись на идущего на втором месте «Манчестер Сити» на 8 баллов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал 1
Барселона 3
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Мартин Эдегор
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
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