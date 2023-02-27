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Сегодня, 21:03

Матчи «Челси» с «Лидсом» и «Боруссией» могут стать решающими для Поттера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Будущее Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси» будет зависеть от результатов команды в ближайших матчах.

Как сообщает The Telegraph, руководство «синих» поддерживает тренера, но игроки сомневаются в нем. Матчи «Челси» с «Лидсом» в АПЛ (4 марта) и дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов (7 марта) могут стать решающими для Поттера.

Утверждается, что футболисты, давно выступающие за команду, обеспокоены ситуацией и не уверены, что Поттер способен ее переломить, а новички шокированы давлением. Также игроки, которые не попадают в заявку на матчи, злятся на тех, кто играет.

«Челси» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне, набрав 31 очко в 24 матчах. Команда не выиграла ни одного из последних 8 выездных матчей чемпионата Англии. Это худшая выездная серия клуба с марта 2001 года.

Футболисты &laquo;Челси&raquo;. «Челси» все хуже: 10-е место в АПЛ и сплошные поражения. Зачем надо было тратить 600 миллионов?

Источник: The Telegraph
ФК Челси
Грэм Поттер
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