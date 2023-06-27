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Ковачич — о переходе в «Манчестер Сити»: «Потрясающий шаг для меня. Это лучшая команда в мире»

Ковачич: «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире"
Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Матео Ковачич прокомментировал подписание контракта с «Манчестер Сити».

«Это потрясающий шаг для меня, и я не могу дождаться начала работы. Каждый, кто наблюдал за этой командой под руководством Гвардиолы, знает, насколько она хороша — для меня она лучшая в мире. Попасть в «Сити» — мечта любого футболиста. Мне еще предстоит много учиться и развиваться, и я знаю, что под руководством Хосепа я смогу стать лучшим игроком, что очень радует меня. Сейчас я планирую отдохнуть несколько недель, а затем вернуться в Манчестер и готовиться к новому сезону. Я хочу помочь этому клубу остаться на вершине и выиграть больше трофеев», — приводит слова Ковачича пресс-служба клуба.

Контракт 29-летнего хорвата с «Сити» рассчитан до 2027 года.

В сезоне-2022/23 Ковачич провел 37 матчей в составе «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Источник: ФК Манчестер Сити
Матео Ковачич
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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