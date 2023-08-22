Маунт пропустит около трех недель из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Хавбек получил повреждение в матче с «Тоттенхэмом» (0:2) во 2-м туре чемпионата Англии. Маунт пропустит ближайшую игры с «Ноттингемом» и вернется на поле после сентябрьской паузы на международные матчи.

24-летний футболист подписал с «МЮ» контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Маунт — воспитанник «Челси», за который он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.