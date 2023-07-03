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Сегодня, 19:44

Маунт прошел медосмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний англичанин прошел медицинское обследование перед завершением трансфера. Ранее сообщалось, что Маунт подпишет с «МЮ» контракт по системе «5+1». Манкунианцы заплатят «Челси» 55 миллионов фунтов стерлингов и еще 5 миллионов в качестве бонусов.

Маунт — воспитанник «Челси», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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