Почеттино объяснил, почему решил возглавить «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему принял предложение клуба.

Для меня приятно и почетно сейчас работать с «Челси». Я очень хорошо знаю «Челси», это один из величайших клубов в мире. Поэтому, конечно, нам было легко принять решение переехать сюда.

За последние 10, 12, 15 лет «Челси» — величайшая команда Англии. Я очень хорошо знаю АПЛ и понимаю, что значит культура «Челси», — цитирует Почеттино официальный сайт клуба.

51-летний специалист официально приступил к работе с лондонцами 1 июля. Ранее он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

В сезоне-2022/23 «Челси» занял 12-е место в АПЛ.