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Сегодня, 21:55

Почеттино — о победе над «Шеффилдом»: «Я очень доволен. Игра была хорошей»

Ана Горшкова
Корреспондент
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Шеффилдом» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Я очень доволен. Игра была хорошей. Против команды, которая действует агрессивно, с низкой защиткой. Я уверен в себе, даже когда мы проигрываем. Я действительно верю в футболистов и клуб. Теперь предстоит использовать это в следующем турнирах, в четвертьфинале Кубка Карабао. Коул Палмер для меня плеймейкер, игрок, который может связать команду. Он также способен забивать голы и отдавать передачи. Вклад Палмера с первого дня был огромным. Состояние Нкунку? Мы не хотели рисковать с ним и дать ему больше времени на восстановление», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ (22 очка). Следующий матч в чемпионате страны команда проведет 24 декабря против «Вулверхэмптона».

Маурисио Почеттино
ФК Челси
ФК Шеффилд Юнайтед
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