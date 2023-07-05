Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:16

Маунт поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник Мэйсон Маунт прокомментировал переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед».

«Нелегко покидать клуб, в котором ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» станет новым захватывающим вызовом в моей карьере. Я играл против них и знаю, насколько силен состав команды, к которой я присоединяюсь, и мне не терпится стать частью клуба, который стремится завоевать новые трофеи.

Все видят, что клуб сделал большие шаги вперед под руководством Эрика тен Хага. Встретившись с тренером и обсудив его планы, я с нетерпением жду предстоящих сезонов и готов к тяжелой работе. Я очень амбициозен; я знаю, как это здорово — выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам все силы, чтобы снова испытать это в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Маунта пресс-служба клуба.

24-летний футболист подписал с «МЮ» контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Маунт — воспитанник «Челси», за который он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Маунт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну
«Жалею о своем решении». Шведский баскетболист Йеребко извинился за переход в ЦСКА
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере хавбека «Челси» Маунта

Маунт будет носить в «Манчестер Юнайтед» седьмой номер