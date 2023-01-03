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Сегодня, 15:50

Артета — о «Ньюкасле»: «Вы посмотрите на их результаты. Невероятно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Это отличный соперник с хорошим наставником. Эдди Хау добился невероятного прогресса за короткий промежуток времени. Вы посмотрите на результаты «Ньюкасла» — это невероятные цифры. Нам предстоит очередное серьезное испытание, однако мы играем при своей публике. С нетерпением жду этого матча», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 43 очка. «Ньюкасл» занимает 3-е место, отставая от лондонского клуба на 9 баллов.

Встреча команд состоится сегодня, 3 января, начало — 22.45 мск.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
Микель Артета
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