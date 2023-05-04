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Сегодня, 17:04

Милнер уйдет из «Ливерпуля» в «Брайтон» в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер покинет команду в конце сезона, сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» летом хочет подписать 37-летнего англичанина на правах свободного агента. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не хотел отпускать Милнера из команды.

Английский полузащитник выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее он играл за «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Лидс». В текущем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

Джеймс Милнер
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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