Мостовой: «Никогда не поставлю Холанна рядом с Месси»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил выбор форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна лучшим игроком по версии УЕФА.

«Я всегда останусь при своем мнении. Для меня Месси — один из самых гениальных игроков в истории. Но уже многие говорят: «Сколько можно только Месси?» Но какая разница, если он лучший? Я думаю, что на результат голосования повлияло то, что Месси уехал из Европы. Мы уже вряд ли увидим Месси и Роналду в списках на звание лучших игроков. Но я все же в этом году отдал бы награду Месси. Несмотря на то, что Холанн был хорош, и «Сити» выиграл все, я никогда не поставлю Холанна рядом с Месси», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

В сезоне-2022/23 норвежский футболист провел 53 матча за «горожан» во всех турнирах, отметился 52 голами и 9 результативными передачами. Также 23-летний форвард вместе с «Ман Сити» взял требл — команда выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.